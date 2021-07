Ökända hackergruppens meddelande i Coops kassor: ”It's just business”

”It's just a business. We don't care about you and your deals”. Så lyder det kryptiska meddelandet som visades på en skärm vid självscanningen på Coop i Ljusdal. Enligt en expert på it-säkerhet kommer utpressningsbrevet med största sannolikhet från det ökända hackernätverket Revil som tagit på sig attacken.

– Jag tänkte bara ”va!?”, säger den uppgiftslämnare som tipsade SVT Nyheter om meddelandet.