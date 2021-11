Tester visar: Omikron fanns i Europa innan varianten blev känd

Sydafrikanska hälsomyndigheter larmade WHO om upptäckten av omikron den 24 november. Dagen därpå kablades nyheten ut till resten av världen genom en uppmärksammad presskonferens i Johannesburg.

Under tisdagen meddelade det nederländska forskningsinstitutet RIVM att man hittat två bekräftade fall av omikron i prover som togs på patienter redan den 19 och 23 november. Alltså flera dagar innan sydafrikanska forskare informerade omvärlden om virusvariantens existens.

Det är ännu inte känt om de två personerna som testat positivt befunnit sig i Sydafrika eller ej.

Hårda restriktioner

Den nya upptäckten innebär att omikron kan ha fått global spridning tidigare än man hittills räknat med. De senaste dagarna har allt fler länder rapporterat in bekräftade fall av den nya viruasvarianten. Senast i raden är Japan och Frankrike som rapporterade in sin första fall under tisdagen.

Ett flertal länder har stoppat inkommande flyg från länder i södra Afrika och i vissa fall helt stängt gränserna för personer som vistats i regionen. Men inte ens tuffa restriktioner tycks helt kunna stoppa variantens framfart.

I Tyskland har åtminstone ett fall rapporterats in hos en patient som varken vistats utomlands eller haft kontakt med någon person som befunnit sig utomlands, skriver Reuters.

Vaccin kan modifieras

I måndags varnade WHO för att den nya omikronvarianten troligtvis kommer att sprida sig internationellt och kan komma att få allvarliga konsekvenser: ”De övergripande globala risker som kan kopplas till den nya varianten omikron bedöms vara mycket höga”, hette det i ett uttalande.

Samtidigt kom ett mer positivt besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Myndighetens medicinske chef Emer Cooke sa att EU-länderna stod väl förberedda för den nya varianten och att de befintliga vaccinen kan modifieras inom tre till fyra månader om det skulle behövas.