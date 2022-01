Strandhäll: Regeringen ger grönt ljus till slutförvar

Beslutet togs under ett regeringssammanträde under torsdagsmorgonen och presenterades av klimat- och miljöminister Annika Strandhäll under en digital pressträff på eftermiddagen.

Det innebär att Svensk kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om ett slutförvar 500 meter ner i urberget i Forsmark nu kan bli verklighet. SKB har även ansökt om en inkapslingsanläggning i Oskarshamn där 12 000 ton radioaktivt avfall ska kapslas in i 6 000 kopparkapslar innan de transporteras till Forsmark.

– Den här ansökan är resultatet av mer än 40 års forskning och utveckling av en metod som ska vara säker i upp emot 100 000 år, säger Annika Strandhäll.

Beslutet ska enligt Strandhäll säkra användningen av den befintliga kärnkraften och bidra till att klara omställningen av Sverige till världens första fossilfria välfärdsnation.

– Det är ett viktigt steg för att på sikt säkra den svenska elförsörjningen, trygga svensk ekonomi och svenska jobb, säger Annika Strandhäll.

Processen kommer nu fortsätta genom att mark- och miljödomstolen fastställer villkoren. En stegvis prövning kommer även påbörjas av Strålsäkerhetsmyndigheten.