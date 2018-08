Ryter som ett lejon – här är några av valets roligaste annonser

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har klippts in mellan Beyoncé och en av hennes dansare. Foto: Skärmdump från Facebook

Ulf Kristerssons Beyoncé-bild

Who run the world? Ulf. Åtminstone enligt Moderaterna i Stockholms stad och län, som klippt in sin partiledare bredvid världsstjärnan Beyoncé. När den här annonsen dök upp på Facebook var det många som tvivlade på dess äkthet.

”Run the world? (girls)” är en av Beyoncés mest kända låtar och har ett feministiskt budskap, något som lett till att Moderaterna fått kritik från vissa håll. Enligt Mattias Thorsson, kommunikationschef hos Moderaterna i Stockholm, har annonsen inget särskilt budskap utan ska ses som humor och satir.

– Ulf är väldigt cool, men vi tror inte på fullt allvar att han hänger med Beyoncé – du får gärna citera mig på det, säger han till tidningen Café.

Lejonet är ett genomgående tema i Anna Mårtenssons kampanj. Foto: Skärmdump från Youtube

Liberalen som ryter som ett lejon

”Sveriges riksdag behöver ett liberalt lejon”. Det är budskapet från Anna Mårtensson (L) i den här annorlunda reklamfilmen. För att göra det extra tydligt så ryter riksdagskandidaten som ett lejon i stället för att prata. I en intervju med Jönköpings-Posten berättar Anna Mårtensson, som har lejonet som tema i all sin valreklam, att hon hämtat inspiration från Zlatan Ibrahimovic.

– Filmen är gjord med glimten i ögat men jag tycker att det är representativt för mig, jag är väldigt ambitiös och resultatinriktad och åstadkommer mycket, säger hon till tidningen.

Här kan du se Anna Mårtenssons reklamfilm.

Skärmdump ur Hebys valfolder. Paul Namerius, Sixten Larsson, Gösta Persson och Bodil Persson (skymd). Foto: Moderaterna i Heby

Moderaten som försvann

Plötsligt började alla (nåja, nästan) prata om Moderaterna i Heby kommun. Men den oväntade – och kanske inte helt efterfrågade – uppmärksamheten handlade inte om partiets politik utan om bildsättningen. I en valbroschyr presenteras fyra av partiets företrädare. En av politikerna, Bodil Persson, göms dock bakom en rygg. I stället är det de tre männen som får visa upp sig. Enligt Ewa Westling Olzon, kommunstyrelsens förste vice ordförande i Heby, rör det sig om ett olyckligt misstag. Hon beskriver uppmärksamheten som ledsam.

– Det blev olyckligt med bilden, men vi tyckte från början att det var en bra bild. Vi hade inte en tanke om att det skulle bli en sådan uppståndelse kring det, säger hon.

Bodil Persson stöttas nu på Twitter under hashtaggen #backabodil.

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiets valsedel har blivit en snackis. Foto: Skärmdump från Valmyndigheten

Valsedeln med ladies och elallergiker

Okej, tekniskt sett är det här inte en annons. Men Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) får ändå vara med här tack vare partiets valsedel som blivit en snackis på nätet. För vad sägs om kandidater med titlar som lady, elallergiker och niobarnsmor? Partiet verkar inte ha någon sajt men att de vill lämna EU är en lågoddsare.

Fotnot: Urvalet är baserat på rolighetsgrad och gör inget anspråk på att rättvist granska samtliga partier i den här artikeln.