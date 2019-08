Så gjorde vi granskningen av partiernas intäkter

Partiorganisationer och politiska kandidater har en skyldighet att redovisa alla sina intäkter, om de har inkomster som inte är officiellt partistöd och om de är på över ett halvt prisbasbelopp, idag 22 750 kr.

Kammarkollegium är den myndighet som tar emot redovisningarna och de publicerar dem på sin hemsida.

Sammanlagt har SVT samlat in redovisningar från 394 organisationer. Av dessa är det 287 som angivit att de haft intäkter utöver det offentliga stödet. 39 individer, det vill säga personer som haft personvalskampanjer, har uppgett att de fått någon form av intäkter utöver det offentliga stödet.

Problem med inhämtning av data

Till skillnad från många andra länders redovisning av externa bidrag till politiska partier så har Kammarkollegium valt att redovisa varje organisation separat. Det finns alltså ingen möjlighet att lätt ladda ner alla uppgifter för samtliga redovisningar. Jämför gärna med exempelvis Storbritanniens valmyndighet.

Istället visar man en sida för varje parti och läsaren får dessutom “expandera” varje sektion för att få en överblick över alla intäkter som partiet har fått in. Som exempel kan du titta på hur det ser ut för Liberalerna i Stockholms län.

För att samla in alla redovisningar valde SVT att samla in all data, parti för parti. Kammarkollegiet har ett så kallat API, där man kan hämta data, en partiorganisation i taget. SVT:s datajournalister skrev ett dataprogram som samlade in all data som sedan kunde analyseras och summeras.

Partier och kandidater är skyldiga att redovisa namn och adress på privatpersoner som skänker mer än ett halvt prisbasbelopp, 22 750 kronor. Dessa namn redovisas dock inte på Kammarkollegiets sida. Istället har SVT gjort en begäran om allmän handling för att Kammarkollegiet ska skicka dessa redovisningar. Trots att allt är elektroniskt tar Kammarkollegiet ut en kopieavgift för att skicka handlingarna per e-post.

Dessa redovisningar skickades som PDF-filer, vilket innebär ytterligare hantering för att extrahera ut uppgifter om de personer som skänkt pengar till partier och kandidater.

Partiernas huvudorganisationer kan välja att redovisa enligt 2014 års lag. Det innebär en mindre detaljerad redovisning. Dessa syns inte i Kammarkollegiets nya tjänst för redovisning av partiintäkter, utan de finns på ett helt annat ställe på Kammarkollegiet hemsida.

Där finns samma system där man måste “expandera” varje avdelning för att kunna se de intäkter som partierna har fått och på samma sätt är bidrag från privatpersoner dolda. Man måste alltså även här begära ut dokumenten från Kammarkollegiet och betala kopieavgift för de filer som skickas elektroniskt.

Problem med summering av data

SVT har räknat samman alla intäkter för de olika riksdagspartierna. Eftersom partierna skickar pengar mellan sig på olika nivåer – exempelvis så kan ett kommunalt parti skicka medel uppåt i organisationen, eller en riksorganisation kan fördela ut pengar till regionala eller kommunala partier har det varit problematiskt att slå ihop intäkterna för partiernas alla organisationer och personvalskampanjer. För att undvika att dubbelräkna pengarna så har allting som betecknas som ”interna bidrag” tagits bort.

Dessutom har vi ytterligare reducerat Socialdemokraternas totalsumma, dels på grund av ytterligare interna bidrag till Stockholms läns partidistrikt och Stockholms arbetarekommun och dels på grund av ett fel i redovisningen för SSU. Intäkterna från lotterier är redovisade med 147 miljoner, men enligt SSU tar de endast del av utdelningen vilken uppgår till strax under 40 miljoner.

Många av Vänsterpartiets ledamöter i framförallt riksdag och EU-parlamentet betalar partiskatt till partiet, vilket partiet redovisar som bidrag från privatpersoner. Miljöpartiet redovisar på samma sätt bidrag från riksdagsledamöter. Dessa bidrag finns med i vår sammanräkning av alla bidrag, men vi räknar inte detta som bidrag från externa personer.