Så mycket dyrare är bensinen i Sverige

Priset på bensin i Sverige ligger just nu på 1,8 euro per liter respektive 2,07 euro per liter diesel med skatter inräknade.

I Luxemburg är motsvarande pris 1,67 euro för bensin och 1,60 för diesel. Här beror skillnaden i pris bland annat på att man i Luxemburg har valt att ha den lägsta tillåtna skattesatsen för drivmedel i EU. Det gör att man också har bland de lägsta bensin- och dieselpriserna.

I Frankrike är priset på bensin 1,96 euro litern och 1,86 för dieseln, vilket lett till omfattande protester.

Svag krona

Förutom skatter, styrs priserna också av oljepriset och valutakursen. En förklaring till att priserna åker berg- och dalbana hänger i hop med Rysslands invasion av Ukraina. Tillgången på olja har minskat eftersom många länder inte längre importerar olja från storproducenten Ryssland. Därmed har världsmarknadspriset stigit ordentligt. Dessutom har svenska kronan tappat i värde mot dollarn – och drivmedel inhandlas just i dollar.

En annan del i priset är reduktionsplikten. Där har Sverige varit extra ambitiösa jämfört med andra länder i EU med en reduktionsplikt på 7,8 procent i bensin och hela 30,5 gällande diesel.

Inkomsten påverkar

Sverige må ligga i topp vad gäller priset på drivmedel men om man i stället tittar på hur stor andel av medianinkomsten som går till bensin hamnar Sverige på plats 20 av 27. Allra högst andel av inkomsten lägger man på bensin i Rumänien. När det gäller diesel ligger Sverige på plats 17 av 27 länder. Det enligt en beräkningen från Eurostat om inkomst efter skatt och en förbrukning av tusen liter drivmedel per person och år.

Hör mer om hur priserna skiljer sig åt inom EU här.