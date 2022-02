Så pratar du med dina barn om krig

Efter Rysslands invasion av Ukraina är många barn oroliga. Det märks inte minst i Lilla Aktuellts direktrapportering och chatt om händelseutvecklingen.

– De undrar ju så klart vad som händer i Ukraina, var det bombats och vad det innebär, berättar Josephine Hattevig, projektledare.

Under torsdagseftermiddagen hade redaktionen fått in över 2500 frågor via Duo-appen. De vanligaste frågorna gäller risken för krig i Sverige och hur de själva kommer att påverkas.

En del barn skriver också att de blir stressade av allt som läggs ut på sociala medier och att de inte vet vad de ska tro på.

– Det här är absolut ett av de ämnen som barnen frågat mest om det senaste året. Vi försöker vara så raka som möjligt utan att spä på oron, utan i stället fånga upp den, säger Josephine Hattevig.

Hur ska man tänka som förälder? Hör Anna Norlén, barnpsykolog på Ericastiftelsen, ge tre tips på hur man pratar med sina barn om läget i Ukraina just nu.