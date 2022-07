SAS-piloterna slutar flyga hem charterresenärer

Under torsdagen kom SAS och pilotfacken överens om att göra ett avsteg från SAS-piloternas strejk för att flyga hem strandade charterresenärer till Skandinavien. Under fredagen lyfte 18 plan och under lördagen ytterligare 33.

Under lördagen nådde parterna en ny överenskommelse om ett nytt undantag som innebär att 21 plan lyfter under söndagen – men därefter går pilotfacken inte med på fler avsteg, skriver de i ett pressmeddelande.

– SPG:s medlemmar har under helgen bidragit till att flyga hem passagerare, men SAS bristande respektgöra att vi tyvärr känner oss tvungna att avsluta dispensen för charterflyg efter den sista flygningen i dag, söndag den 10 juli, skriver SAS Pilot Group (SPG) i ett pressmeddelande.

Pilotfacken uppger att de är förvånade över att SAS bokade in flygningar till resmålen Rhodos, Kreta Larnaca, Palma och Split då det, enligt facken, går att ta sig hem via alternativa rutter därifrån.

– Vi har kommit överens om att SAS kan omfördela annan egen kapacitet för detta ändamål. Tyvärr har SAS återigen visat sig vara en opålitlig avtalspartner, som inte praktiserar avtalet som avsett, skriver facken vidare.

SAS Pilot Group är en sammanslutning av pilotfacken i Sverige, Norge och Danmark.

Flera tusen om dagen söker ersättning för inställda flyg varje dag sedan SAS inledde sin strejk. Men att få dessa pengar är inte så lätt som det borde vara.

