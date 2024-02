SD vill riva upp EU:s klimatsamarbete

I juli 2021 föreslog EU-kommissionen att unionens utsläpp av växthusgaser ska reduceras med 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer, via åtgärdspaketet ”Fit for 55”. Paketet baxades i hamn under det svenska EU-ordförandeskapet och sågs som en stor framgång för Sverige.

– Det här är riktigt, riktigt bra. Sverige har lyckats mäkla. Det är en stor framgång att vi lyckats gå i mål med EU:s stora klimatpaket, sade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) till SVT Nyheter då.

SD ville från början inte ställa sig bakom målet eftersom de menade att det skulle bli svårt att nå dem. I november svängde man dock och ställde sig trots allt bakom paketet.

Sverigedemokraterna svänger ytterligare en gång

Nu har SD än en gång svängt och vill att Europaparlamentet ser över besluten i ”Fit for 55”.

– Vi kommer verka för en reformering av ”Fit for 55” under nästa mandatperiod, säger Charlie Weimers.

Han vill bland annat att de förslag där kostnaden överstiger miljöeffekten ska ses över.

– Det handlar om att bygga en majoritet i Europaparlamentet för att kunna ställa krav på nästa miljökommissionär att titta på de förslag som är svårast för vanligt folk, jordbrukare och företag att anpassa sig till, säger Charlie Weimers.