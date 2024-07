SMHI varnar för skyfall för södra och östra Götaland samt Gotland

Hela Skåne, delar av Halland, Blekinge och hela Småland omfattas av varningen som skickades ut under torsdagen. Även Gotland och östra Götaland berörs av den gula varningen om skyfall. Regnet beräknas dra in där under dagen på lördag.

Det är enligt meteorologerna svårt att bedöma vilka områden som kan råka värst ut och där risken för översvämningar, likt de som drabbade framförallt Jönköpingstrakten i veckan, är störst. Men bedömningen är att det kan komma uppemot 30-50 millimeter regn på kort tid, på Gotland kanske uppemot 60 millimeter.

Det kan bli hård blåst i samband med ovädret och i Östersjön kan det bli kulingstyrka.

På söndag väntas regnet mattas av samtidigt som det förflyttas upp över landet.