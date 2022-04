Snöfallet skapar besvärligt väglag i Mellansverige

April har varit ungefär lika oberäknelig som alltid och det vackra vädret nyligen har de senaste dygnen förvandlats till snökaos och kyla.

I Örebro län har flera lastbilar åkt av vägen under natten och det råder extrem halka runt om i Bergslagen.

– Vi har haft ett stort antal halkolyckor med lastbilar som hamnat på sidan och även personbilar som åkt av vägen. Men som tur är inga allvarliga olyckor, säger Matilda Borgström, vakthavande befäl vid polisregion Bergslagen.

Inga personskador

Även i Gästrikland har räddningstjänsten haft fullt upp och stora mängder blöt snö i kombination med kraftig vind har gjort att träd fallit över både vägar och hus.

-Det har inträffat ett antal trafikolyckor utan personskador och det väntas bli stora problem när morgontrafiken kommer i gång på fredagen, rapporterar Thomas Fahlstedt, larmbefäl vid Gästrike räddningstjänst.

Rör sig norrut

Men det finns en ljusning i sikte för de delar som drabbats värst det senaste dygnet.

-Just nu har vi ett kraftigt snöfall från västra Svealand upp över sydöstra Norrland, men det har varit som kraftigast under natten och kommer mattas av under dagen och flytta sig norrut och då blir det i stället Norrlands kustlandskap från Umeå till Luleå som har en orange varning ute, säger Caroline Wahlberg, meteorolog vid SMHI.

Cirka tre decimeter snö väntas falla under fredagen i Norrlands kustlandskap med några minusgrader.

Södra Sverige kan se fram emot något mildare temperaturer med några enstaka plusgrader som kan ge halkigt väglag och i Götaland kan temperaturen stiga till 5–6 plusgrader.

-Det kommer vara rätt så blåsigt men snön kommer smälta, säger Caroline Wahlberg