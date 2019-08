Flixbus köpte upp Swebus i maj 2018. Sedan dess har de dragit på sig många anmälningar hos Konsumentverket. Foto: Christoph Schmidt / AP / TT

Stor ökning av missnöjda Flixbusresenärer

Missnöjet mot bussföretaget Flixbus växer och flera resenärer vittnar om obehagliga bussfärder, återkommande förseningar och otrevlig personal. Hittills under 2019 har Konsumentverket fått in 37 anmälningar mot Flixbus, en kraftig ökning jämfört med året innan.

– De har inte en susning om hur man behandlar resenärer, säger Alexander Labraña, som är medlem i Facebook-gruppen ”Flixbus Never Again”, till SVT.

Redan i februari berättade SVT:s Plus att det tyska bussbolaget Flixbus fått många anmälningar mot sig både hos Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden. Sedan dess har missnöjet bara ökat. Förra året kom det in totalt elva anmälningar till Konsumentverket. Under 2019 har det redan kommit in mer än tre gånger så många hittills i år. Det kan också jämföras med Swebus som drog på sig en enda anmälan under de tolv månader innan de blev uppköpta av Flixbus i maj förra året. Konsumentverket: Får se om vi kan agera Flera av bolagets kunder som SVT Nyheter varit i kontakt med menar att de knappt fått någon information alls vid förseningar, bemötts otrevligt när de frågat andra Flixbusschaufförer och inte kommit fram när de har ringt kundservice. På Konsumentverket har man uppmärksammat missnöjet. – Det vi märkt är en ökning jämfört med andra bussbolag, säger Josefin Holmberg, jurist på Konsumentverket. Hon fortsätter: – Vi kommer att titta på de anmälningar som kommit in och se vad resenärerna upplever. Sedan får vi se om vi kan agera och i så fall vilka insatser vi ska ta till. Flixbus tar kritiken på allvar. ”Vi tar all feedback, oavsett om den är positiv eller negativ, på största allvar ”, skriver bussbolaget i ett svar till SVT. Stort missnöje på sociala medier Förutom en stor ökning av anmälningar är företagets svenska Facebooksida full av upprörda kunder som berättar om allt från timslånga förseningar till bristande information – och chaufförer som kör otryggt. Det har dessutom startats en internationell grupp som heter ”Flixbus Never Again” där drabbade personer delar med sig av sina upplevelser. – De har inte en susning om hur man behandlar resenärer, säger Alexander Labraña, som är medlem i ”Flixbus Never Again”, till SVT. ”Känns inte tryggt” Totalt har SVT varit i kontakt med ett tiotal resenärer. Utöver Alexander Labraña är Anneli Ronneke en av dem. Hon säger att hon inte åkt problemfritt en enda gång sedan hon började pendla med Flixbus mellan sitt hem i Jönköping och universitetssjukhuset i Oslo där hon arbetar ibland. Vid ett tillfälle var bussen från Oslo sen så hon missade sin anslutning. Flixbus föreslog då att hon skulle ta nästa buss – fem timmar senare. – Så länge kunde jag inte vänta så jag köpte en ny biljett med ett annat bolag. Men när jag bad om pengar tillbaka för den outnyttjade biljetten tog de ut en avbokningsavgift och jag fick bara 37 kronor tillbaka, säger Anneli Ronneke. Hon fortsätter: – De är inte kundvänliga. Det går inte att boka platser så folk tränger sig på. Chaufförerna är inte trevliga och det känns inte tryggt. Konsumentverket: Så fungerar rätten till ersättning Konsumentverket: Så fungerar rätten till ersättning Visa Rätten att få ersättning vid försenade och inställda bussresor är snårig och beror bland annat på hur lång bussresa man har bokat. Vissa regler gäller för resor som är mer än 15 mil, andra när resan ska ta mer än tre timmar. Men Josefin Holmberg, jurist på Konsumentverket, påpekar att bolagen måste följa de förordningar som finns på EU-nivå. Bland annat ska bolagen vid en försening på mer än 90 minuter erbjuda mat och dryck och eventuellt övernattning på hotell och vid minst 120 minuter måste kunderna informeras om sina rättigheter att boka om, avboka eller behålla sin resa med den försenade bussen. Dela Dela

