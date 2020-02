Stora mängder polismejl skickades fel av misstag – känsliga uppgifter röjdes

En “catch-all”-adress är avsedd för att fånga in all e-post som skickas till icke-existerande adresser under en specifik domän (webbplats).

Funktionen säkerställer att mejl som skickats till en felaktig e-postadress kommer fram ändå genom att de automatiskt vidarebefordras till ett förvalt e-postkonto.

Det är den valda e-postadressen som mejlen går till som också brukar kallas för en catch-all-adress.