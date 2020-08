Stort tapp för hotell och restauranger – krisen störst i storstäder

Tomma serveringar och öde hotellrum. Under de senaste månaderna har krisrapporterna från hotell- och restaurangbranschen duggat tätt.

Under sommaren har det dock sett lite bättre ut för många företag. Svemestrande svenskar har sökt sig till naturnära hotell- och restauranger och till mindre orter längs med kusterna och många företag har därför fått in en del intäkter under sommaren.

Men i storstäderna har hotell- och restauranger det fortfarande väldigt tufft. Enligt nya preliminära siffror från besöksnäringens branschorganisation Visita har logiintäkterna sjunkit med hela 75 procent i juli i storstäderna, jämfört med samma period förra året.

”Vad kommer att ske?”

Även för restaurangbranschen har krisen slagit extra hårt mot storstäderna. Räknat på hela landet är restaurangintäkterna ner 30 procent (juli 2020 jämfört med juli 2019) medan intäkterna i storstäderna sjunkit hela 50 procent.

– Krisen är tydligt som störst i storstäderna, som haft mindre utländsk turism. Svensken har semestrat och velat komma ut till lite mindre orter längs med kusterna, ut i det fria, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Vad säger de hotell- och restaurangägare som du pratat med?

– Det är väldigt stor oro inför hösten och vintern. Vad kommer att ske?