Sverigedemokraterna tog bort “Hejdå Hassan”-inlägg på X

Under tisdagen rapporterade Ekot att flygplanet med irakiska medborgare lyfte från Arlanda med destination Bagdad under tisdagsförmiddagen. Med ombord ska också personer från Kriminalvårdens transporttjänst samt poliser ha funnits.

Regeringen har ännu inte bekräftat att en tvångsutvisning ägt rum.

Togs bort efter en halvtimme

Under eftermiddagen skrev Sverigedemokraterna på X:

”Sverigedemokraterna och regeringen visar handlingskraft. Vi upprätthåller den reglerade invandringen, det som var helt omöjligt för vänsterregeringen är nu möjligt. Skillnaden kunde inte bli tydligare. Sverigedemokraterna gör skillnad på riktigt och paradigmskiftet rullar vidare.”

Tillsammans med inlägget syns en bild på ett flygplan, med texten ”Hejdå Hassan!”.

Omkring 30 minuter senare var inlägget borttaget.

SD: ”Lades ut sent under arbetsdagen”

Enligt SD:s presschef är anledningen till att inlägget togs ned att partiet inte har tid att moderera kommentarsfältet efter arbetstid:

“Det inlägget lades ut sent under arbetsdagen, då folk gör sig redo för att åka hem. Ett inlägg av det här slaget skulle sannolikt kräva en del moderering i kommentarsfälten, vilket bäst görs under arbetstid. Därför plockades det ned”, skriver Oskar Cavalli-Björkman i en skriftlig kommentar till SVT.