SVT:s enkät visar: Lågt intresse för primärvården bland landets läkarstudenter

Redan i dag är det svårt att fylla distriktsläkartjänsterna i regionerna. Därför ville vi veta hur dagens läkarstudenter ser på en karriär inom primärvården. Hur många vill specialisera sig inom allmänmedicin? För att få svar på den frågan skickade vi via mejl ut en enkät till samtliga läkarstuderande som går de två sista terminerna på läkarlinjen.

Vi bad samtliga lärosäten som har läkarutbildning om mejladresser till alla läkarstudenter som gick termin 10 eller 11. Vi fick in över 1700 mejladresser, och av dem kom enkäten fram till knappt 1400. Vi har fått in 719 svar vilket motsvarar 50 procents svarsfrekvens. Men bara 688 av dem går just nu termin 10 eller 11 och de är bara de som ingår i beräkningarna.

Bara de som svarade att de inte vill specialisera sig inom allmänmedicin och de som svarade att de var osäkra fick frågan om vad de i dag har för förstahandsval. Det populäraste valet bland båda grupperna var kirurgiska specialiteter.