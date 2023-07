Tarmcancer vanligare bland yngre – alkohol och processad mat är riskfaktorer

På 1970-talet drabbades ungefär fyra personer under 50 år per 100 000 invånare i Sverige. De senaste tio åren har motsvarande siffra varit drygt sex personer, visar statistik från Socialstyrelsen. Det motsvarar ungefär 350 personer per år.

– De här är ju unga individer som ska vara friska och arbeta och föda barn och bilda familjer, säger Anna Martling, överläkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet.

Och fallen ökar inte bara i Sverige.

En undersökning gjord av Financial Times visar att antal tarmcancerfall bland personer mellan 15 och 39 år i de rika G20-länderna ökade med 70 procent mellan 1990 och 2019, jämfört med en ökning på 24 procent av alla cancerformer.

Livsstilsförändringar trolig orsak

Forskare kan fortfarande inte slå fast exakt varför tarmcancer ökar bland yngre. En del fall kan förklaras av ärftlighet, men mycket talar för att det beror på ett förändrat levnadssätt.

– Vi vet att det finns riskfaktorer för de här tumörformerna, och det är mycket som är relaterat till vår livsstil – vad vi äter, dricker och hur mycket vi rör på oss, säger Anna Martling.

– Vi vet att rött kött, fettrik och processad mat är riskfaktorer.

Varför sker ökningen bland personer under 50 år?

– Det här är ju den första generationen egentligen som kanske exponerats för den här livsstilen sedan barndomen och under väldigt lång tid.

Ökad medvetenhet kan bryta trenden

I de allra flesta fall är mag- och tarmbesvär i ung ålder inte cancer. Men när yngre personer diagnostiseras med tarmcancer har tumören ofta nått ett mer avancerat stadium för att den upptäcks sent.

Därför, menar Anna Martling, är det viktigt att öka medvetenheten om sjukdomen hos både läkare och befolkningen. Besvär som kvarstår ska utredas.

– För vi vet att ju tidigare man hittar en tumör, desto tidigare stadium, desto bättre prognos har man. Så det är direkt kopplat till överlevnad.