Tegnell: Så kan karantänsreglerna ändras

Folkhälsomyndigheten har presenterat två nya scenarier för hur smittkurvan av covid -19 kan utvecklas. Båda scenarierna utgår från att smittspridningen fortsätter att öka under två veckor för att nå sin topp i slutet av januari. Det ena scenariot beräknar 47 000 nya covidfall per dag, det andra 69 000 nya fall per dag.

Med de nuvarande karantänsreglerna, både för smittade och anhöriga, kan det innebära att hundratusentals personer sitter i karantän i slutet av januari.

– Det är någonting som vi tittar på hela tiden och vi har kontakt med många aktörer hela tiden, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i Aktuellt.

– Hamnar vi i det här värsta scenariot så kommer vi att behöva gör mer.

Hur kan karantänsreglerna förändras vid ett sådant scenario?

– Man kan titta på symptom i stället, att de med symptom får stanna hemma, eller att man kortar karantänsregler från en vecka till exempel till fyra-fem dagar som man har i vissa länder. Man kan också testa kombinera med att vara hemma några dagar och testa sig igen.

Omikron har ändrat spelplan

Magnus Gisslén, överläkare och professor i infektionssjukdomar anser att det närmar sig att omklassificera covid – 19.

– Omikron har förändrat spelplanen och nu är det en annan situation. Är man vaccinerad så blir man inte svårt sjuk, i de allra flesta fall. Då måste man också börja fundera på om man snart ska ändra strategin för hur man ska hantera det här, säger Gisslén och fortsätter:

– Vi kommer att komma till en punkt när vi inte längre ska klassificiera det här som en samhällsfarlig sjukdom och de här åtgärderna inte längre behövs. Jag tror inte den punkten ligger så långt in i framtiden.

Anders Tegnell konstaterar att covid innebär ständigt nya överraskningar – men ser också en ljusning efter den smittovåg som pågår just nu.

– Vi har en tuff våg just nu, men när vi är inne på den andra sidan av den här puckeln så är det dags att börja titta på om det här verkligen är rimligt att fortsätta hantera som en samhällsfarlig sjukdom.