Terrorexperten: IS följare utgör fortfarande ett hot

Mannen i orange dräkt står på knä – bakom honom står mannen som ska komma att bli hans bödel.

Personen med kniven kommer snart att bli känd som ”Jihad John”. Mannen som ska avrättas är den amerikanske journalisten James Foley.

Det var i augusti 2014 som Islamiska staten (IS) laddade upp filmen som visade James Foley avrättas. Klippet chockade omvärlden med sin brutalitet.

IS – en brutal propagandamaskin

Filmen på James Foleys avrättning släpptes av IS två månader efter att terrorgruppen utropat sitt kalifat och den kom att följas av en lång rad liknande filmer som en del i IS brutala propagandamaskin. I maj i år publicerades exempelvis en film där två män från Västsverige avrättas av bödlar från IS.

I dag är Islamiska statens så kallade kalifat raserat. Den sofistikerade propagandamaskin terrorgruppen hade under sina glansdagar och vars filmer, tidningar och radioprogram fick omvärlden att häpna har stannat av.

Trots det utgör IS fortfarande ett mycket stort hot. På bara fyra år lyckades terrorsekten radikalisera 40 000 människor från ett hundratal länder.

Något liknande har vi aldrig sett förut. Och hotet kvarstår.

– Tusentals anhängare finns kvar och de kommer att fortsätta utgöra ett allvarligt hot många år framöver, säger professor Peter R Neumann vid Kings College i London.

”De har blivit brutaliserade”

Enligt Peter R Neumann, en av världens främsta experter på terrorism, är det oklart om de 40 000 personer som reste till Syrien eller Irak för att ansluta till världens värsta terrorsekt kommer att fortsätta stödja IS eller något annat terrornätverk.

– Men de här människorna har tränat, varit i strid, skapat nätverk och blivit brutaliserade. Jag tror att de kommer att dyka upp i andra konflikter och en del av dem kommer att bli terrorister. Många kommer att fortsätta vara övertygade jihadister men kanske inte under IS flagg, säger han.

Det pågår flera konflikter i Mellanöstern som IS kan dra nytta av, något som kan leda till att IS faktiskt överlever och kommer tillbaka.

– Men det kan också komma en helt ny organisation som IS-anhängarna svär sin trohet till. Ett tredje scenario är att många fotsoldater går över till al-Qaida, säger Peter R Neumann och fortsätter:

– I dag har de starka argument som de kan locka över desillusionerade IS-anhängare med. De fanns före IS och argumenterar för att organisationen var ett experiment som gick fel.

Kan fortfarande utföra attacker

Samtidigt är det tydligt att många som tidigare stöttade IS har blivit kritiska, enligt Peter R Neumann som tillsammans med sina kolleger på Kings College följer diskussioner i olika chattrum.

– De ifrågasätter hur kalifatet som skulle ta över hela världen kan vara besegrat efter bara tre år? Sådana frågor debatteras livligt.

Han fortsätter:

– Den dåliga nyheten är att IS lyckades rekrytera så många människor och deras arv kommer vi att få leva länge med. Den goda nyheten är att antalet IS-anhängare inte har ökat det senaste året. Men det har stannat på en hög nivå.

Att man slutar stödja IS betyder inte att man per automatik slutar stödja ideologin, tvärtom. Forskning har visat att många som stridit i Syrien har dykt upp i andra konflikter i den muslimska världen.

Men det är också många som återvänt till sina hemländer.

– Några av de här återvändarna är desillusionerade och lämnar ideologin men andra kommer att fortsätta utgöra ett hot och kan mycket väl utföra terroristattacker för att manifestera sin sak.

150 återvändare i Sverige

Enligt Säpo har omkring 150 personer som reste till Syrien och Irak återvänt till Sverige. Samtidigt har antalet våldsbejakande islamister ökat från 200 personer till 2 000 individer på åtta år, enligt Säpo.

Ökningen beror främst på propaganda från IS och utvecklingen ser likadan ut i majoriteten av de europeiska länderna.

– De är så många att det är praktiskt taget omöjligt för säkerhetstjänsterna att övervaka dem. Polis och säkerhetstjänst har ett tufft jobb och det finns flera fall där man har gjort fel prioritering, säger Peter R Neumann.

Som exempel lyfter han terrorattentatet i Berlin för två år sedan då en man med lastbil körde in på en julmarknad. Terroristen hade kopplingar till IS men trots det slutade övervakningen. 12 dog och 56 skadades i det dådet.

Vad måste vi göra för att stoppa den här utvecklingen?

– En viktig sak är att stoppa rekryterarna som ofta är karismatiska ledare. Precis som i Sverige är problemen koncentrerade till vissa områden. Det är områden som är så gott som övergivna av samhället. En del människor från de här områdena känner inte samhörighet med samhället, säger Peter R Neumann och fortsätter:

– Det kan handla om en person som bor i Sverige men som inte känner någon samhörighet med Sverige. Människor söker efter en identitet och ett sammanhang. Det erbjöd Islamiska Staten och många i de här förorterna nappade på det. De fick mål och mening och på köpet blev de fiender till exempelvis Sverige.

Vad ska vi göra med de som kommer tillbaka till Sverige?

– De som har begått brott ska lagföras och de som inte går att pröva rättsligt bör avradikaliseras. Det finns även de som är så skadade att de behöver psykologhjälp samtidigt som de avradikaliseras. De här människorna kan vara farliga och utgöra ett hot mot vårt samhälle så vi måste hantera dem.