Tillverkaren: ”Försäljningen av engångsprodukter av plast ökar inte alls”

”Nu går vi före i EU:s plastdirektiv.”

Så sa miljöminister Isabella Lövin (MP), till Sveriges radio Ekot under måndagen – och presenterade samtidigt det nya förslaget från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna: att utreda ett förbud mot plastmuggar och livsmedelsbehållare för engångsbruk. Produkterna ska ersättas med annat material, säger Lövin till Ekot.

År 2021 kommer sugrör, tallrikar och bestick i plast att vara förbjudna i Sverige och andra EU-länder, vilket SVT Nyheter tidigare rapporterat om. Nu vill alltså regeringen fasa ut fler plastprodukter.

Förpackningstillverkaren: ”Ett bra initiativ”

Svenska Duni tillverkar förpacknings- och take away-produkter, huvudsakligen för engångsbruk. Marielle Noble, kommunikationschef på Duni, uppger att cirka tio procent av företagets portfölj består av plastprodukter. De ser positivt på det nya förslaget.

– Vi tycker att det är är ett bra initiativ. Vi växer och satsar inom området miljöprofilerade förpackningar och precis som det tidigare förbudet mot sugrör och tallrikar av plast är det bra att man tittar på andra alternativ, säger Marielle Noble.

Marielle Noble, kommunikationschef på Duni, menar att allt fler av deras kunder väljer bort engångsprodukter i plast. Foto: Pressbild

Vad innebär ”miljöprofilerade förpackningar”?

– Det finns olika fiberbaserade alternativ, bland annat bagass som är baserat på sockerrör, eller förpackningar tillverkade av gräsfiber och papper. Sedan är det bra att man tittar på olika former av återvinningslösningar, som pantsystem för take away – det viktigaste är att förpackningar tas om hand.

Minskat intresse för plastprodukter

Efterfrågan på produkter inom take away-området ökar, menar Marielle Noble.

– Men nu är tillväxten inom det miljöprofilerade. Försäljningen av engångsprodukter av plast ökar inte alls, säger Marielle Noble.

En utmaning som kan komma i omställningen från plast till andra material är de dricksglas i plast som är genomskinliga, menar hon.

– Där jobbar industrin för att hitta alternativ.

Svenska Tingstad: ”Hoppas de gör en nogrann livscykelanalys”

Det svenska företaget Tingstad har ingen egen tillverkning, men de levererar förbrukningsmaterial inom flera branscher – bland annat till restaurang- och kaféföretag. Även de har sett hur plastprodukterna för engångsbruk minskat i popularitet. Det berättar Johanna Ossiansson, hållbarhet- och miljöchef på Tingstad, och ger ett exempel:

– Redan för några sedan hade vi engångsartiklar i materialet bagass – men då var det inte så många som ville hoppa på det. Nu, när allt fler blivit mer miljömedvetna, är bagass enormt stort, säger Johanna Ossiansson.

”Jag hoppas att man i regeringens utredning gör en noggran livscykelanalys”, säger Johanna Ossiansson, hållbarhet- och miljöchef på det svenska företaget Tingstad. Foto: Fredrik Jalhed

Men frågan om vilket material som egentligen är mest klimatsmart sett till koldioxidutsläpp är inte svartvit, menar hon.

– Jag hoppas att man i regeringens utredning gör en noggran livscykelanalys för att undersöka om till exempel muggar av plast är bättre för miljön än muggar av papper om man ser till helheten, så att vi får bra direktiv.