Trafikverkets varning: ”Det går blixtsnabbt”

Blåst och kraftiga snöfall har på tisdagsmorgonen börjat dra in över norra Skåne, sydkusten och Göteborg. Sedan midnatt har tågtrafik ställts in och enligt Trafikverket väntas väderläget fortsätta skapa problem för väg- och tågtrafiken under dagen.

– Just nu håller vi på att följa vart det vädret tar vägen. När det började var det ganska lugnt och det bara ökar och ökar, det går blixtsnabbt, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson i Morgonstudion.

”Snabba förändringar”

Ovädret väntas dra vidare från Göteborg upp till Stockholm och Roslagen. Enligt Bengt Olsson bör den som planerar att bege sig ut och resa följa prognoserna. Snö och kraftig vind är en besvärlig trafikcocktail som riskerar att resultera i isbildning på spårväxlar och igensnöade vägbanor.

– Det kommer att ske snabba förändringar och då gäller det att kunna ta bra beslut, säger han.

Vänta med sommardäcken

Han skickar även en varning till alla som har planerat att byta till sommardäck den närmsta tiden.

– Jag tror att man ska ta det lite lugnt när det gäller att ta på somamrdäcken. Sommardäckens egenskaper försvinner redan vid plus fem grader och i dag är det definitivt under plus fem. Så då kommer man att halka ganska kraftfullt, säger han.