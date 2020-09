Tufft när rutiner bryts för personer med ätstörningar

Samtalen till Ätstörningslinjen är många fler än vanligt nu under pandemin. Sofia Selenius har själv lidit av ätstörningar och är idag en av dem som svarar i stödlinjens telefon.



Trots att den idella föreningen Frisk & Fri, som driver stödverksamhet med bland annat telefonlinjer, chatt och stödmail för både drabbade och närstående, har tagit in extra volontärer under pandemin hinner man bara med hälften av alla samtal som kommer in just nu. Många av de stödsökande beskriver en tillvaro präglad av oro och ensamhet.



Känner du oro kring ätstörningar hittar du vägar till hjälp här.