Vaccinsamordnaren: ”Europa ligger otroligt långt framme”

Två stora avtal på kort tid. Under onsdagen presenterade EU-kommissionen ett nytt kontrakt med tillverkaren Moderna som garanterar EU-länderna ytterligare 150 miljoner vaccindoser under 2021. Dessutom får man en option på att köpa lika många doser till under 2022.

För en dryg vecka sedan stod det klart att EU även köper ytterligare 300 miljoner doser av Pfizer/Biontechs vaccin.

– Det här betyder otroligt mycket, säger vaccinsamordnaren Richard Bergström.

Ny strategi för mutationer

Förutom vaccinkontraktet presenterade EU-kommissionen under onsdagen flera åtgärder som ska förbättra beredskapen och hanteringen av nya virusmutationer.

Man avsätter bland annat 75 miljoner euro till att utveckla tester utformade för att upptäcka nya virusvarianter och för att stödja sekvensering i EU:s medlemsländer.

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, ska snabba på tillståndsprocessen för vaccin som anpassas efter nya mutationer genom att ta efter den modell som i dag används för godkännande av säsongsinfluensa.

Utöver det får EU:s bioförsvarsprogram ”HERA Incubator” 150 miljoner i forskningsstöd som bland annat ska gå till att etablera ett nytt EU-gemensamt nätverk för vaccintestning som går under namnet ”Vaccelerate”.

Richard Bergström säger att man ska se både Pfizer-avtalet och Moderna-avtalet i ljuset av EU:s övriga satsningar.

– Det handlar väldigt mycket om framtiden. Man ser det här som ett paket, att man har en tydlig strategi, säger han.

Ligger långt framme

Europa ligger nu långt framme när det gäller vaccinberedskapen menar Richard Bergström.

– EU har fått en del kritik för att vara saktfärdiga. Men nu kan man inte beskylla EU-kommissionen för att vara långsamma utan EU ligger väldigt långt framme när det gäller förmågan att ta fram de här enorma kapaciteterna.

Känner du dig trygg med vaccinförsörjningen under de kommande åren?

– Absolut. Det är inte mycket tröst för de kommuner och regioner som sitter och väntar på vaccin just nu men mitt jobb är ju även att tänka långsiktigt. Det är helt klart att vi kommer behöva vaccinera igen, antingen för att immuniteten klingar av eller på grund av mutationer. Där känner jag mig väldigt glad över de nya avtalen.