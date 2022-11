Vädret slår mot tågtrafiken även under tisdagen

– Det är lite lugnare än så länge. Det är en annan typ av vägyta i dag – det börjar frysa på. Det är mycket skare på snön eller isfläckar ute på vägarna. Det är halkbekämpning vi ägnar oss åt i dag, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson, i SVT:s Morgonstudion.

Inga orangea varningar ligger kvar i någon region i Sverige. Däremot gäller gul varning för snöfall i Västmanland, norra Örebro län, Dalarna, norra Värmland och Sörmland. Varningen innebär 5 till 15 centimeter snö på de flesta håll men lokalt kan det komma uppemot 20 centimeter.

– Varningarna kommer att stå sig till klockan 12. Sedan kommer det fortsätta snöa men mattas av, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen.

Trafikverket: ”Glashalt”

Regional busstrafik kan påverkas. Dalatrafiken har ställt in ett antal turer och flaggar om förseningar på flera rutter. I Vansbro krockade en personbil med en buss under tisdagsmorgonen och en kvinna fick föras till sjukhus. Enligt SOS är det snöigt på platsen.

SL har under morgonen stopp på Lindingöbanan och räknar med att ställa in en del bussturer även i dag. Pendeltågstrafiken är reducerad.

I Söderort, Huddinge och Botkyrka ställs busslinjerna helt in.

– Halkbekämpningen fungerar inte på vägarna. Vid hållplatsen Juliaborg i Huddinge hade vi sex bussar som fastnade, då tar trafikledningen beslut om att ställa in trafiken så att väghållaren kan snöröja, säger Andreas Strömberg på SL:s presstjänst till SVT Nyheter.

I Hallstahammar och delar av Hallstahammar och Köpings landsbygd i Västmanland blev cirka 400 hushåll utan ström under tisdagsmorgonen skriver VLT. Eon uppger att drygt 7 000 kunder är strömlösa under morgonen, det gäller främst Östergötland, Blekinge och Kalmar län. I Kalmar län rör det sig om strax över 5 500 kunder. Redan under gårdagen orsakade snötyngda träd elavbrott i regionen.

I de regioner där snövädret var kraftigt under gårdagen, stor del av östkusten och Mälardalsområdet kan vara besvärligt på mindre vägar. Både på grund av halkan och på grund av nedfallna träd eller grenar.

– Det är glashalt på många ställen, det är vinterdäck som gäller, inget annat, säger Bengt Olsson.

Stockholmspolisen gick under måndagskvällen ut med en uppmaning att jobba hemifrån för de som har jobb där det är möjligt.

Tågtrafiken påverkas

Gällande tågtrafiken har Trafikverket bett tågbolagen glesa ut sin trafik även i dag. SJ ställer in regionaltrafiken på sträckorna Stockholm–Uppsala, Stockholm–Västerås och Gävle–Linköping ställs in även under tisdagen. Den som har möjlighet att avstå att resa under tisdagen uppmanas att boka om sin biljett.