Våren tar paus till helgen – kan komma upp till 25 centimeter snö

Lagom till helgen drar ett oväder in in över Sverige. Det landar under lördagen och fortsätter under natten mot söndag. Det handlar om ett kraftigt snöfall i kombination med hårda vindar.

I Upplands län kan det komma så mycket som 25 centimeter snö. SMHI har därför utfärdat en orange varning över Uppsala och även i stora delar av Stockholm.

I södra och västra Svealand väntas snöfallet vara som mest intensivt och under lördag eftermiddag och kan under lördagsdygnet ge totalt 10 till 20 centimeter snö även här.

Meteorologen: Det kommer blåsa – mycket

Snö och blåst kan även orsaka problem i trafiken, och därför uppmanas resenärer nu att vara försiktiga.

– Det kommer att blåsa – mycket – så vi får en del drivbildning, säger SVT:s meteorolog Jannicke Hansen Geitskaret.

– Men när det spricker upp mot söndagen går det ganska snabbt och det kan också frysa till och bli väldigt halt på vägarna.

Ska man tolka det här som att det blir årets sista helg med pulkaväder?

– Det är absolut inte säkert, vi har ju hela april framför oss också. Aprilvädret känner de flesta ju till att det kan svänga väldigt rejält.