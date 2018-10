– Det är ovanligt att brittsommaren håller på så länge, säger SVT-meteorologen Jannicke Geitskaret. Foto: Fredrik Sandberg / TT / SVT

Värmerekordet: Aldrig varit så varmt så sent in på året

Efter en bortskämt lång brittsommar står det nu klart att ett värmerekord slagits under ondagen. Aldrig tidigare sedan man började mätningar har det varit så här varmt så sent in på året.

– Det är ovanligt att en brittsommar pågår så här länge, säger SVT:s meteorolog Jannicke Geitskaret.