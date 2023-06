Kostnaden för Gröna Lunds stängning efter olyckan: ”26 miljoner”

Under pandemin drabbades Gröna Lund hårt. Nöjesparken var stängd i över ett och ett halvt år och stod nästan helt utan intäkter. Stängningen efter olyckan blir ytterligare ett ekonomiskt bakslag för nöjesparken.

– Ett avbrott betyder ju att vi inte har några intäkter, berättar Christer Fogelmarck.

Samtidigt lyfter han att olyckan är en mycket allvarlig och tragisk händelse, och att de i första hand ska finnas tillgängliga för de drabbade.

Tror på öppning på måndag

Christer Fogelmarck tror att Gröna Lund kan öppna igen redan på måndag.

– I nuläget så tror jag att vi kan känna oss redo att öppna efter sju dagar, säger Christer Fogelmarck.

Däremot kommer inte den olycksdrabbade åkturen Jetline öppna nästa vecka, utan det avvaktar man med tills dess att utredningarna om olyckan är färdiga.

– Det är viktigt för oss att få reda på vad som verkligen har hänt och baserat på den information vi har då fatta ett beslut om attraktionens framtid.

Krisstöd för personal

Under de närmsta dagarna håller Gröna Lund möten med sina anställda där de får information om arbetet just nu och planerna framåt. De anställda får också lön under tiden som Gröna Lund håller stängt, säger Christer Fogelmarck.

Vidare erbjuds de anställda krisstöd efter olyckan, framförallt erbjuds samtalsstöd. Även de som drabbades av olyckan och deras anhöriga kan få krisstöd, och Christer Fogelmarck berättar att de har telefonnummer till en krislinje på sin hemsida.