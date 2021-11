Sverige kallast i Europa: Vinter i hela landet nästan vecka

Temperaturen i Nikkaluokta har sjunkit ytterligare någon grad och fortsatt kalla temperaturer är att vänta i landets norra delar de kommande dagarna.

– Att Sverige har kallast temperatur i Europa är inte ovanligt. Den kalluft som ligger i norr kommer röra sig söderut under natten till måndag och det kommer bli minusgrader i stora delar av landet, SVT:s meteorolog Ebba Mårtensson.

Två decimeter snö väntas

Två snöoväder kommer passera Götaland i början av nästa vecka och omkring två decimeter vit nederbörd förväntas falla.

– Merparten av nederbörden kommer att hamna i Götaland. Det är svårt att säga exakt när de kommer och om det innebär att hela landet kommer vara snötäckt. Men någon gång i början på nästa vecka kan vi ha vinter i hela landet.

De två snöovädrena kommer västerifrån.

– De kommer passera snabbt och det bidrar till drivbildningar, vilket kan ställa till med problem.

Kan bli halt på vägarna

SMHI gick ut med att Skåne och Blekinge kunde få snödmodd och halt i trafiken under söndagen. Men SMHI har dragit ned på varningarna något. Först på onsdag är det krav på vinterdäck vid vinterväglag, men det kan vara bra att byta innan dess. På måndag kan det bli problem på vägarna i södra Sverige.

– Eftersom det blir blöt under kvällen och natten, och sedan fryser på under natten kan det bli halt på vägarna under morgondagen.