WHO backar: Smittspridningen i Sverige på stabil nivå

Anders Tegnell riktade under fredagen skarp kritik mot WHO efter att organisationen pekat ut Sverige och tio andra länder som särskilda riskländer där smittspridningen ökar. Nu backar organisationen från uttalandet.

– Andelen positiva testresultat bland de som testas ligger på en stabil nivå, skriver WHO i ett mejl till SVT Nyheter.

Världshälsoorganisationen WHO listade Sverige som ett av elva europeiska länder där sjukvården riskerar att pressas hårt på grund av ökad smittspridning. Folkhälsomyndigheten, genom Anders Tegnell, slog omedelbart tillbaka. – Det är tyvärr en total feltolkning av datan, sa han till SVT på fredagsmorgonen. När SVT senare under dagen når Anders Tegnell säger han så här: – Man blir ännu mer förvirrad, det här ändras ju från dag till dag i många länder. Man måste vara väldigt försiktig med att jämföra länder. Datan är inte fel, men den är ofullständig. Efter statsepidemiologens kritik backar nu WHO från sitt tidigare uttalande om att smittspridningen ökar i Sverige. WHO: ”Stabil nivå” I ett mejl till SVT Nyheter skriver organisationen att det alltjämt pågår en allmän smittspridning i Sverige och att antalet nya bekräftade fall per 100 000 invånare fortsatt är relativt högt. Däremot ser man ingen ökad smittspridning. ”Regeringen har utökat testningen och detta reflekteras i antalet nya rapporterade fall sedan i början av juni. Däremot är det viktigt att notera att andelen positiva testresultat bland de som testas ligger på en stabil nivå, runt 12 till 13 procent”, skriver WHO. Sverige kvar på risklistan Organisationen understryker även att det finns flera positiva trender i Sverige, bland annat att antalet allvarliga coronafall fortsätter att minska och att antalet inlagda på intensivvårdsavdelningar blir färre. Men trots att WHO alltså nu backar gällande smittspridningen, så listas Sverige alltjämt som ett av elva riskländer på organisationens hemsida. Dela på Facebook Dela på Twitter

