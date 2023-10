Ivo-chefen: “Vi har blivit hårdare”

Det började för tre år sedan, i november 2020 när SVT Nyheter publicerade en stor granskning om brister på HVB-hem fick Ivo ett regeringsuppdrag att förstärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av ärenden om stöd och skydd till barn och unga.

I år kom de med sina slutsatser: barnets bästa inte alltid är avgörande för socialtjänstens beslut. Barn har placerats i verksamheter som inte kan tillgodose barnens behov.

Kriminalitet och droger på HVB-hem

SVT Nyheter kan i en ny kartläggning av kritiken mot hemmen under 2022 och hitintills 2023 se att det fortfarande finns HVB-hem som håller öppet trots allvarliga problem med droger, kriminalitet och till och med vapen.

Men Ivo har blivit hårdare, säger Marie Åberg, avdelningschef på Ivos avdelning Nord. Det handlar om att de följer upp tidigare konstaterade brister och fattar skarpare beslut, säger hon. Både genom förbud eller att de återkallar tillstånd.

Fler hem stängs

Ivo har stängt fler hem. Stängningarna har gått upp från två ärenden per år under 2018 till 16 stycken under 2021, samma år 5-årige John Walter drunknade placerad på ett HVB-hem i Hagfors.

Följande år, 2022 hade Ivo 10 stängningsärenden och hitintills i år har fyra HVB-hem mist sina tillstånd. Bland dem Hällekils gård utanför Örebro där Ivo bedömde att det föreligger fara för de inskrivnas liv, hälsa och personliga säkerhet. Där fanns drogförsäljning, våld och gängkriminella, trots att hemmet inte hade tillstånd att ta emot unga med så allvarliga problem.

Marie Ågren tycker inte att myndigheten misslyckats med tillsynen trots att det kan gå många år av kritik och osäker verksamhet innan ett HVB-hem stängs.