Fiberkunder hotades med avbeställningsavgift – trots att företaget inte levererat enligt avtal

Carola Lindgren är också drabbad.

Jessica och Calle Grundkvist utanför Tierp har efter sin fiberbeställning väntat i över 20 månader på besked ifall Ip Only överhuvudtaget kommer kunna bygga ut bredbandet i deras område. Och Carola Lindgren utanför Östhammar säger att hennes avtalstid till och med gått ut, trots att hon lovades färdigt fiber inom 24 månader.

Ändå hotades både paret Grundkvist och Carola Lindgren med avgift när de vill dra tillbaks sin beställning på grund av företagets dröjsmål.

–De vill ha 4 900 kronor för att vi ska få gå ur ett avtal som inte längre finns. Här har inte skett någon grävning, ingen projektering. Vad ska detta vara avgift för, undrar Carola Lindgren.

Många missnöjda kunder

Jessica, Calle och Carola är bara några av alla de arga Ip only-kunder som hört av sig till SVT:s konsumentredaktion Plus och ifrågasatt om Ip Only verkligen har rätt att ta ut en avbeställningsavgift från sina kunder, trots att företaget själva inte lyckats leverera sin tjänst enligt avtal.

Även hos Allmänna reklamationsnämnden märks en stor ökning av ärenden som rör Ip Only under 2018. Hittills i år har det hunnit komma in 53 anmälningar jämfört med 14 året innan.

–Många ärenden gäller förseningar i installationen och att anmälarna krävs på en avgift när de därför vill häva avtalet, berättar Elin Envall, jurist på Allmänna reklamationsnämnden.

Bryter mot sina egna villkor

Enligt Ip Onlys villkor ska kunder som beställt fiber få besked om fiberanslutningen blir av inom sex månader, och inom 24 månader ska fiberanslutningen vara klar. Detta överensstämmer även med Konsumentverkets vägledning för fiberanslutning.

Konsumentverket konstaterar även i sin vägledning att om företaget ”inte lämnar besked om anslutningen kommer genomföras eller inte, och inte heller kan bekräfta leveranstidpunkt, bör konsumenten kunna säga upp avtalet utan kostnad eller andra förpliktelser.”

–Jag blir väldigt berörd att våra äldre grannar, som inte satt sig in i avtallsvillkoren, är rädda för att få en betalningsanmärkning om de inte betalar. Det är inte schysst att bete sig på det här sättet, säger Jessica Grundkvist.

Kompenserar utsatta kunder – efter Plus granskning

Efter Plus granskning meddelar Ip Only att de drar tillbaka sina avgiftskrav mot paret Grundkvist, Carola Lindgren och andra kunder i liknande situation.

– Det har blivit ett generalfel i sättet att hantera den så kallade straffavgiften som vi inte står bakom, säger Fredrik Karlsson, affärschef på Ip Only.