”Straffavgiften hindrar regeringens bredbandsmål”

–Vi vill att invånarna ska ansluta sig till fibernät så mycket som möjligt, och vi har mål kring det. Det här är sådant som hindrar fiberanslutningen, säger Eva Lehto, bredbandssamordnare i Eskilstuna kommun.

Både SVT:s konsumentredaktion Plus och Eva Lehto har haft kontakt med fiberkunder i centrala Eskilstuna som väntat över ett år utan att få det så kallade byggbeslut som Ip-Only utlovar inom ett halvår. Trots det har företaget krävt kunderna på 4 900 kr om de vill avbeställa.

Straffavgiften avskräcker från leverantörsbyte

–Dessa kunder skulle kunna få fiber från en annan leverantör men avhåller sig från det på grund av Ip Onlys straffavgift, säger Eva Lehto.

Efter Eva Lethos kritik och att SVT börjat granska företagets arbete i området har man dock backat från straffavgifterna.

–Centrala Eskilstuna är ett område där vi inte nått tillräckligt hög anslutningsgrad, men det är inte att betrakta som ett oförutsägbart hinder och därför ska de kunderna självklart få lämna kostnadsfritt, säger Fredrik Karlson, affärschef för villafiber på Ip Only.

Företaget säger dock att man känner sig trygga med sitt bidrag för att nå bredbandsmålen.

Vill att myndigheter agerar

Men Eva Lehto menar att flera myndigheter behöver gå till botten med problematiken kring straffavgiften.

–Konsumentverket behöver klarlägga vad som gäller i avtalet mellan kund och fiberföretag, och det ligger i Post- och telestyrelsens intresse att se till att detta inte blir ett hinder i områden där det finns alternativa nät.

Redan i oktober förra året svarade Ip Only på kritik kring straffavgiften i SVT:s konsumentprogram Plus och lovade se över sina rutiner. Men trots det har klagomålen kring fiberstrul fortsatt strömma in till Plus och under 2018 var Ip Only det företag som fick klart flest anmälningar kring fiber hos både Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Konsumentverket.