Akutchefen larmar: Operationer kan tvingas skjutas upp

Smittspriningen i Skåne ligger på en hög nivå. Under vecka 48 upptäcktes 413 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare i länet, vilket kan jämföras med 334 nya fall per 100 000 invånare för Sverige om helhet.

Men i Helsingborg är siffrorna ännu dystrare – där fann man 687 nya falla av covid-19 per 100 000 invånare under samma vecka.

Enligt Håkan Kerrén, verksamhetschef på akuten vid Helsingborgs lasarett, kan spridningstakten komma att få svåra konsekvenser för den vård som man har möjlighet att ge.

– Det kan till exempel bli fördröjningar av canceroperationer, det är väldigt allvarligt. I ett sådant läge måste vi prioritera bort sådant som vi kan behandla men inte har kapacitet för. Det är det allvarligaste vi kan råka ut för, säger han i Aktuellt.

Enligt Kerrén är smittspridningen nu så omfattande att den tar sig in runtom på hela sjukhuset. Även på avdelningar som bedömts som smittfria upptäcks fall.

– Jag är rätt orolig just nu med tanke på den utvecklingen vi har. Sjukvården är hårt belastad och vi klarar inte av så mycket mer om det fortsätter så här, vi måste få stopp på det.