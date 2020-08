Lär känna SVT:s korrespondenter

Vad lockar i just ditt bevakningsområde/jobb?

Den största utmaningen just nu att ta sig till de platser vi skulle vilja vara på.

För mig som bor i Beirut blir det också viktigt att följa den kritiska situation som Libanon befinner sig i efter explosionen och den ekonomiska krisen här. Just nu avgörs landets framtid.

Iranavtalets framtid – det kommer avgöras under hösten och påverkar maktrelationerna mellan länderna i Mellanöstern.

Att få visa vilken kraft människor har att resa sig trots svåra omständigheter. Varje dag möter vi ett hoppingivande mod och det är något jag gärna vill förmedla i våra reportage. Ett exempel är alla de volontärer som just nu går från hus till hus här i Beirut och sopar upp glassplitter och lagar det som är trasigt efter explosionen. Den kraften ger hopp om framtiden.

Vad lockar i just ditt bevakningsområde/jobb?

Jag har ju bevakat Ryssland i nästan tjugo år nu. Under hela den tiden har landet styrts av en och samma person, Vladimir Putin. Att se hur Putin och kretsen runt honom tar ett allt fastare grepp om landet är obehagligt, men att då och då kunna göra inslag om folk som strävar efter att göra landet både mer demokratiskt och mer välmående är upplyftande. Kort sagt: mötena med vanliga ryssar, som oftast är vänliga, öppna och generösa är mina glädjeämnen här.

Vad lockar i just ditt bevakningsområde/jobb?

Christoffer Wendick

Placering: Stockholm

Bevakningsområde: Utrikesreporter, tidigare Europakorrespondent

Foto: SVT

Största utmaningen på jobbet?

Europa sover aldrig. Bland det svåraste är att behålla överblicken och hänga med i allt som händer på min kontinent – samtidigt som jag också måste tränga ner på djupet i många ämnen och skeenden. Det är lite som att spela både piano och schack på samma gång. Ofta sker flera stora händelser samtidigt. Detta tvingar mig ibland till svåra beslut om vad jag ska bevaka. För inte heller jag kan vara på mer än en plats i taget.

Vad lockar i just ditt bevakningsområde/jobb?

Variationen är enorm. Jag slås ofta av hur många olika uttryck och kulturer som ryms i det här lilla hörnet av vår planet. Det är ett jobb där jag ständigt är i rörelse. Från Dublin till Nicosia. Från Lissabon till Tallinn. Jag får hela tiden träffa spännande människor och dela vidare deras berättelser. Tillsammans bildar detta en större berättelse om dagens EU och Europa. Och nästan varje dag vaknar jag med känslan av att allt kan hända.

Viktigaste frågan närmaste året?

Pandemins följder kommer vara den stora frågan. Inte bara det som rör hälsa och sjukvård, utan alla sidoeffekterna. Viruset tränger sig in i ekonomin. Många europeiska företag har det svårt, men också många hushåll och familjer kämpar mot arbetslöshet och fattigdom. Viruset tar sig in i politiken. Europas ledare kommer vinna eller förlora val beroende på hur de klarar krisen. Forskarnas jakt på ett vaccin och nya uppfinningar, nya vanor och beteenden kommer vi också berätta om under året som kommer.