Lista: Sevärda serier om kvinnor som kämpar för rättvisa

”The Good Mothers” på Disney+ är baserad på verkliga händelser och handlar om en kvinnlig åklagare i Italien som ska sätta dit maffian. Men istället för att gå på maffiabossarna försöker åklagaren gå via fruarna och döttrarna.

– Hon tror att de kuvade och misshandlade kvinnorna har all anledning till att vända sig till hänne och fälla sina makar, berättar Linus Fremin och fortsätter:

– Det är befriande att se en italiensk serie som tar ett annat perspektiv.

”The Power” på Prime Video handlar om en värld där unga tjejer upptäcker att de har oanade krafter, en slags elektiskt kraft som kan skjutas ut ur fingrarna.

– Det är en väldigt feministiskt serie, basarad på en roman av författaren Naomi Alderman.

Ett tredje tips i kategorin kvinnor som kämpar för rättvisa är ”The Light in the Hall” på Britbox/C More.

Se TV-kritern Linus Fremin recensera ”The Good Mothers” ”The Power” och ”The Light in the Hall” .