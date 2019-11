Äldre dam bestals på kassaskåp – blev av med smycken och kontanter värda uppemot miljonen

Tjuvarna, som nu är misstänkta för grov stöld bröt sig in i kvinnans hem under natten mot fredagen medan kvinnan sov. De bröt sig in genom ett fönster och tog sedan ut via en ytterdörr. Kvinnan upptäckte stölden på morgonen. Eftersom hon själv inte har märkt något är polisen angelägna om att få in tips från allmänheten.

– Vi hoppas att någon har sett eller hört något som kan vara av intresse, säger Michael Hesselberg som är inre befäl vid Karlskronapolisen, till SVT Nyheter Blekinge.

Det låter ju som att gärningsmännen haft information om att det fanns stora värden hemma hos kvinnan?

– Ja, det måste de ha haft koll på. Men vi har just nu inga misstänkta i ärendet.