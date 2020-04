Blekingebornas egna coronaberättelser sparas för framtiden

Blekinge museum samlar just nu in berättelser från Blekingebor för att dokumentera hur coronaviruset påverkar livet i länet.

– Vi vill göra en samtidsdokumentation för att fånga den här svåra och märkliga tiden, säger Christoffer Sandahl.

”Dyster och spännande läsning”

Informationen samlas in via ett formulär på museets hemsida och på bara några veckor har över 200 svar kommit in.

– Vi märker att folk vill skriva av sig. Det är både dyster och spännande läsning. Många är oroliga, framför allt för det lokala näringslivet och för att de inte får träffa sina äldre anhöriga, säger Christoffer Sandahl.

Hur materialet ska sammanställas är ännu inte bestämt.

– Vi kommer att fortsätta att samla in material tills det här är över. Vi ska såklart bevara materialet i våra arkiv och det blir antagligen även någon form av publikation eller skrift, säger Christoffer Sandahl.

