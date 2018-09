Dunsö sjunger sin kontaktannons – letar efter kärleken i USA

För sex år sedan reste Ronnebymusikern John Dunsö, eller Traveling John som är hans artistnamn, runt i USA med sin gitarr. När han volontärarbetade på en gård i Arizona träffade han en tjej som hette Sarah.

– Vi blev nära vänner när vi arbetade på den där gården och jag kände lite mer än vad jag vågade berätta för henne just då, säger John Dunsö.

Tappade bort kontaktuppgifterna

Innan de skiljdes åt fick han Sarahs kontaktuppgifter på en lapp.

– När jag kom tillbaka till Sverige ville jag kontakta henne men hittade inte lappen. Jag försökte även få kontakt med henne via gården vi jobbade på men lyckades inte, säger han.

Under åren har Dunsö från och till försökt att hitta Sarah för att berätta om sina känslor – men har inte lyckats.

Hoppas låten sprids

Den tidigare Billie The Vision-gitarristen som nu satsar på en solokarriär som Traveling John släpper i dag låten ”To Sarah (Wherever you are) som han hoppas ska spridas sig hela vägen över Atlanten till USA för att just Sarah ska upptäcka den.

– Jag hoppas att hon sitter där på något café i Arizona och hör min låt på radion och förstår att den är skriven till henne, säger Dunsö.

Utländsk media har nappat

Redan nu har en del utländsk media rapporterat om John Dunsös sökande efter kärleken i USA och även om han tror att chansen att han hittar henne är liten, hoppas han ändå att han ska lyckas.

– Jag skulle vilja träffa henne och se om samma känslor uppstår nu som då, säger han.

Vad skulle du vilja säga till henne om du får tag på henne?

– Jag har funderat på det många gånger men jag vet inte. Jag har nog redan sagt mitt med låten, säger han.