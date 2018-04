Ebbot och Louise Hoffsten till Hasslöfestivalen

Sist Louise Hoffsten spelade på Hasslöfestivalen var 2006 och i år kommer hon tillbaka. Även Ebbot Lundberg är ytterligare ett namn som presenterades till festivalen under tisdagen. Det skriver Paraply produktion i ett pressmeddelande.

Louise Hoffsten är främst känd för sin blues men har också utforskat rock och visa. Hennes musikkarriär började på allvar 1987 och hon har hållit på med musiken i 30 år.

Ebbot Lundberg var under många år frontfigur i ”The Soundtrack of our Lives som under sjutton år släppte åtta album och turnerade världen över. Nu är han soloartist och släppte våren 2016 ett nytt album. I höstas kunde Ebbot Lundberg även ses i sitt egna musikprogram ”Ebbots Ark” på SVT.