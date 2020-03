Enligt KHK:s klubbchef Per Rosenqvist upplever föreningen just nu ett stort inäktsbortfall på flera områden och det är skälet till beslutet att under två månader permittera alla anställda.

”Vi gör detta för att ta ansvar för föreningen och säkerställa den fortsatta verksamheten när Sverige öppnar igen”, skriver Rosenqvist på klubbens hemsida.