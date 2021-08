Efter polisbråk – prideveckans båtparad ställs in

Karlskrona Pride meddelar att både lördagens båtparad och en konsert under fredagskvällen ställs in, efter en incident med polisen under torsdagskvällen.

Bakgrunden är att två personer i organisationen hävdar att de blivit sexuellt ofredade i samband med att polisen gjorde ett ingripande på torsdagsnatten. Polisen hade gjort en kontroll då en fest hade anmälts som högljudd. På platsen omhändertogs en man som har polisanmälts för våldsamt motstånd.

Efter polisingripandet kommer två personer att anmäla polisen för sexuellt ofredande.

– Vi har ingen kommentar till det. Kommer det en anmälan så ska den utredas så får vi se vad den kommer fram till, säger Thomas Johansson, pressinformatör på polisen i Karlskrona.