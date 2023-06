Experten: Glöm hitsen – på Sweden Rock spelar Iron Maiden för fansen

Det har hittills blivit närmare hundra livekonserter med de brittiska hårdrocklegenderna för Kalle Bäck, 38, från Göteborg. Till vardags är han kommunpolitiker för Kristdemokraterna – fritiden ägnar han företrädesvis åt Iron Maiden.

Konserten på Sweden Rock blir hans sjätte – bara på den pågående The future past tour.

38-åringen åker över hela jordklotet för att följa idolerna.

– Det gäller att planera sin ledighet och kostar egentligen inte mycket mer än vanlig semester. Men det är det värt för att få se världens bästa band.

Den här turnévändan har Maiden medvetet sökt djupare i den egna låtskatten och valt bort annars självklara nummer som ”The number of the beast” och ”Run to the hills”.

– På så sätt är det här verkligen fansens turné, säger Kalle Bäck.