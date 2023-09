Försvarsministern om budgeten: ”Stora satsningar i Blekinge”

Under onsdagen besökte försvarsminster Pål Jonson (M) Karlskrona. Han presenterade under förmiddagen försvarsbudgeten som nästa år utökas med 27 miljarder.



Satsningar kommer att göras på försvaret i Blekinge, men exakt vad eller hur kan Pål Jonson inte gå in på.

– Vi står inför en historiskt stor upprustning i hela landet och det är klart att det är extra viktigt för Karlskrona som redan har en stark militär närvaro och av allt att döma så kommer också den närvaron att öka. Men exakt antal är en fråga för försvarsberedningen som sedan ska riksdagsbehandlas.

Han säger dock att satsningar på personal, både utbildnings- och lönemässigt kommer att bli viktiga, samt forskning och teknikutveckling.

I och med budgetsatsningen nästa år kommer Sverige att nå upp till Natos mål om att två procent av BNP ska gå till försvaret.

Under sitt besök i Blekinge besökte Pål Jonson Saab Kockums, Marine Innovation Day, NKT och Marinbasen.