Förundersökning har inletts efter kommunens anmälan

– Vi misstänker att det är någonting som inte står rätt till i hanteringen av avtal med näringsidkare i kommunen. Där misstänker vi att det är någonting som inte står rätt till. Om det är en enskild anställd eller någonting annat vet vi inte, säger Jonas Sandberg, kommunikationschef på Ronneby kommun.

Uppdagades vid granskning

Det var i samband med att en granskning av felaktiga köp av konsulttjänster som misstankarna om ekonomisk brottslighet uppdagades. En polisanmälan lämnades in under fredagen men vilka ytterligare åtgärder kommunen har vidtagit vill de inte gå in närmare på.

– Vi har lämnat in en polisanmälan i fredags och förutom det har man börjat titta på eventuella arbetsrättsliga åtgärder mot människor som kan vara inblandade. Men nu är det polisanmälan som gäller, säger Jonas Sandberg.

Enligt uppgifter till SVT Nyheter Blekinge har en tjänsteman tagits ur tjänst i samband med polisanmälan.

– Vi kommenterar inte det. Det är inte ett nej och inte ett ja, säger Jonas Sandberg.

Under eftermiddagen inleddes en förundersökning men kommunen kommenterar inte vad misstankarna handlar om.