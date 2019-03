Under fredagen fylldes gatorna i centrala Karlskrona av klimatvänner som tillsammans vandrade ner till kommunhuset. Foto: Cajsa Bengtsson/SVT Visa alla (4)

Visa alla (4)

Framåt marsch för klimatet i Karlskrona

I Karlskrona, som på många andra platser i landet, har man sedan i november nästan varje fredag manifesterat för miljön. Men under denna fredag nådde manifestationerna nya rekord, under Global Strike for future som Greta Thunberg ligger bakom. I Karlskrona arrangerades då en marsch till kommunhuset för att lämna över flera konkreta miljöförslag.

Längs gatorna i centrala Karlskrona, slingrade sig ett långt tåg av människor i alla åldrar, den ena med en större skylt än den andra. Skyltar som säger ”Jorden gråter, agera nu!” och ”CO2 is in the air”. Målet med fredagens miljömarsch var att tåga ner till kommunhuset och lämna över förslag på hur Karlskrona kommun kan bli klimatsmartare. – Jag vill att folk ska fatta att vi behöver göra något. Jag vill ha en bra framtid och mina barn också, säger elvaåriga Molly Mohlin. Molly Mohlin, 11 år, var en av dem som deltog i Karlskronas miljömarsch idag. Hon skulle egentligen haft idrottslektion. Foto: Cajsa Bengtsson/SVT Det visades mer än dubbelt så stort intresse för fredagens manifestation än för de som har hållits tidigare, till Madeleine Normans stora glädje. En större marknadsföring för engagemanget har lett till fler deltagare, menar hon. – Jag blir väldigt väldigt glad att se sådant klimatengagemang i den här kommunen, speciellt från unga. Madeleine Norman är en av initativtagarna till marschen på Greta Thunbergs ”Fridays for future”. Foto: Cajsa Bengtsson/SVT Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!