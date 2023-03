Gåvan från hockeyklubben i Karlskrona: 340 nallar till sjuka barn

Det var efter att Karlskrona HK samlade in pengar under något man kallade för ”nallematchen” – som 33 500 kronor samlades in. Pengarna räckte till 340 nallar som under onsdagen levererades till Blekingesjukhuset.

– Vi ser hur viktig nallen är för barnen som är inneliggande eller söker akut. Den ger ett lugn och en trygghet, säger Linn Gagner, sjuksköterska på akutmottagningen, som också var den som tog initiativet till nalleinsamlingen.

Ska skänka trygghet

Krambjörnarna levererades av bland andra hockeyprofilen Alexander Bergström. Deras syfte blir nu att skänka trygghet och glädje till barn i hälso- och sjukvården i Blekinge.

– Det känns helt fantastiskt, det är överväldigande. Vi kommer sprida runt dessa där vi har våra sjuka barn: Bland annat kommer ambulansen, habiliteringen och barnkliniken få.

