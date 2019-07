Nu har Hildur Höglind chansen att göra upp om segern i Sverigefinalen och spelas för miljoner lyssnare över hela landet.

De tävlande var Hildur Höglind med Further apart, Complex Machinery med Poisoning evolution, Mathisson/Twelve med Where I first belong, Manda Månsson med Höst 2018 och Karljohan Lindström med Drömmarnas stad.

I början av augusti avgörs vilka av de lokala vinnarna i Sverige som går vidare till riksfinal.