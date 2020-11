IVA-läkarens coronauppmaning till statsministern: ”Ingen bestämmer”

Stefan Löfven mötte vårdpersonal över nätet under tisdagen för att höra hur det är på golvet.

Blekinge har haft tur under coronapandemin, men vårdpersonalen ser med oro på framtiden. Det är några av de punkter som framfördes när statsminister Stefan Löfven under tisdagen bjöd in till ett digitalt samtal med IVA-personal från bland annat Blekinge.