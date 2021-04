Försvarets mål: All utrustning jämställd om fem år

· Projektgruppen har analyserat 4234 anmärkningar på utrustning för att på så sätt ta reda på vilka åtgärder som behöver göras

· Ett fyrtiotal aktiviteter har sedan tagits fram med tanken att de ska implementeras under en femårsperiod

· Ett första steg i projektet var gratis mensskydd till alla värnpliktiga, vilket genomförts under våren.

· Vad gäller fältuniform så ska en ny sådan preliminärt leveras till försvarsmakten under 2023

Källa: Försvaret