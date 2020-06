Karlskrona HK:s nya drag: Nytt försök till rekonstruktion

Det var förra veckan som beskedet kom att Karlskrona HK:s rekonstruktion inte beviljas då Skatteverket menade att de inte kunde stå bakom planen med tanke på bolagets betalningshistorik.

Först meddelade Karlskrona HK att de tänkte överklaga beslutet. Men nu har klubben istället beslutat att göra om rekonstruktionsplanen och försöka få igenom den på nytt.

– Istället gäller det att ta till sig den kritik som var från Skatteverket och gå hem och jobba igenom vår rekonstruktionsplan, våra budgetar och ha en plan för hur vi använder det kapital vi har samlat in. Det handlar om att betala in en del till Skatteverket för att minska deras position i det här och sedan lämna in rekonstruktionshandlingar igen, säger Tobias Larsson ordförande i KHK, under en livesändning på sociala medier.

”Vi gör en coronabudget”

Klubben kommer även att göra en särskild coronabudget som utgår från hur situationen kan komma att se ut i höst utifrån olika scenarion.

– Vi gör en coronabudget för att visa på bärighet i klubben även om vi inte kommer sätta igång säsongen i september eller om det blir spel utan publik. Det är ett antal åtgärder som görs för att påbörja en ny rekonstruktion. Vi gör om och gör rätt, säger Andreas Kristensson, ledamot i Karlskrona HK.

Klubben planerar att lämna in den nya rekonstruktionsplanen i slutet på veckan eller i början på nästa vecka.